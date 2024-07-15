КС признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных в регионах исключительной мерой.Такая мера возможна только в случае опасности животных для человека.В КС РФ ранее сообщали о проверке конституционности ряда положений федерального закона «Об ответственном обращении с животными».Слушание дела состоялось ровно месяц назад по запросу Верховного Суда Бурятии, куда ранее обратилась группа зоозащитников и благотворительный фонд.«Истцы, в частности, считают неправомерной норму, предусматривающую возможность умерщвления жизнеспособных животных на 31-й день с момента отлова, если в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания животное осталось невостребованным физическими или юридическими лицами», — говорится в сообщении на сайте КС РФ.Верховный суд Бурятии приостановил судебный процесс и направил в КС запрос «в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в этом деле норм федерального закона Конституции».Заявитель считает, что нормы закона, которые дают регионам неограниченные полномочия, «связанные с распоряжением жизнью животных без владельцев», противоречат принципу гуманного обращения, в том числе запрету жестокого обращения с животными.В итоге КС решил, что умерщвление безнадзорных животных — «исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность».При этом, как заявили в КС, основаниями для таких мер «не могут быть ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов».Добавим, что во многих регионах ситуация с безнадзорными животными критическая. Вопрос об умерщвлении отловленных собак неоднократно вызывал протесты зоозащитников.Так, в Оренбурге одна из организаций специально заявилась на контракт по отлову бродячих собак, чтобы не дать другим подрядчикам убивать животных. В организации пообещали, что сделают всё возможное, чтобы сохранить жизни собак и найти им хозяев.