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КС признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой
Фото: Вечерние ведомости
Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных в регионах исключительной мерой.
Такая мера возможна только в случае опасности животных для человека.
В КС РФ ранее сообщали о проверке конституционности ряда положений федерального закона «Об ответственном обращении с животными».
Слушание дела состоялось ровно месяц назад по запросу Верховного Суда Бурятии, куда ранее обратилась группа зоозащитников и благотворительный фонд.
«Истцы, в частности, считают неправомерной норму, предусматривающую возможность умерщвления жизнеспособных животных на 31-й день с момента отлова, если в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания животное осталось невостребованным физическими или юридическими лицами», — говорится в сообщении на сайте КС РФ.
Верховный суд Бурятии приостановил судебный процесс и направил в КС запрос «в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в этом деле норм федерального закона Конституции».
Заявитель считает, что нормы закона, которые дают регионам неограниченные полномочия, «связанные с распоряжением жизнью животных без владельцев», противоречат принципу гуманного обращения, в том числе запрету жестокого обращения с животными.
В итоге КС решил, что умерщвление безнадзорных животных — «исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность».
При этом, как заявили в КС, основаниями для таких мер «не могут быть ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов».
Добавим, что во многих регионах ситуация с безнадзорными животными критическая. Вопрос об умерщвлении отловленных собак неоднократно вызывал протесты зоозащитников.
Так, в Оренбурге одна из организаций специально заявилась на контракт по отлову бродячих собак, чтобы не дать другим подрядчикам убивать животных. В организации пообещали, что сделают всё возможное, чтобы сохранить жизни собак и найти им хозяев.
Такая мера возможна только в случае опасности животных для человека.
В КС РФ ранее сообщали о проверке конституционности ряда положений федерального закона «Об ответственном обращении с животными».
Слушание дела состоялось ровно месяц назад по запросу Верховного Суда Бурятии, куда ранее обратилась группа зоозащитников и благотворительный фонд.
«Истцы, в частности, считают неправомерной норму, предусматривающую возможность умерщвления жизнеспособных животных на 31-й день с момента отлова, если в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания животное осталось невостребованным физическими или юридическими лицами», — говорится в сообщении на сайте КС РФ.
Верховный суд Бурятии приостановил судебный процесс и направил в КС запрос «в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в этом деле норм федерального закона Конституции».
Заявитель считает, что нормы закона, которые дают регионам неограниченные полномочия, «связанные с распоряжением жизнью животных без владельцев», противоречат принципу гуманного обращения, в том числе запрету жестокого обращения с животными.
В итоге КС решил, что умерщвление безнадзорных животных — «исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность».
При этом, как заявили в КС, основаниями для таких мер «не могут быть ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов».
Добавим, что во многих регионах ситуация с безнадзорными животными критическая. Вопрос об умерщвлении отловленных собак неоднократно вызывал протесты зоозащитников.
Так, в Оренбурге одна из организаций специально заявилась на контракт по отлову бродячих собак, чтобы не дать другим подрядчикам убивать животных. В организации пообещали, что сделают всё возможное, чтобы сохранить жизни собак и найти им хозяев.
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