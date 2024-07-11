Экс-глава департамента культуры Москвы арестован до сентября

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Бывший министр правительства Москвы, экс-глава департамента культуры Александр Кибовский арестован на два месяца, до 16 сентября.Кибовский был задержан накануне. Ему было предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ), заявили в среду в СКР.Уголовное дело связано с госзакупками.«По версии следствия, Кибовский, занимая высокопоставленную должность в правительстве Москвы, незаконно получал денежные средства совместно с иными лицами за то, что создавал условия подконтрольным фирмам для участия в тендерах по завышенной стоимости», — говорится в сообщении судов общей юрисдикции Москвы.Решение об аресте принял Замоскворецкий районный суд.Ранее в СКР заявили, что фигурант действовал с другими соучастниками в составе организованной группы.Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей.