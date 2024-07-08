СК: задержан бывший министр правительства Москвы Кибовский

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Москве задержан бывший министр столичного правительства, экс-глава департамента культуры Александр Кибовский.Об этом заявили в СК РФ.«Ему предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.В СК заявили, что, по версии следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов.«При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы», — сообщает СКР.Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей.Следствие ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу.Александр Кибовский — заслуженный деятель искусств РФ (2021), академик Российской академии художеств. Возглавлял департамент культуры с 2015 по 2023 год.