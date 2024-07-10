В Ростовской области снова отключают электроснабжение из-за перегрузок

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Ростовской области снова отключают электричество. Власти заявили о перегрузке высоковольтной линии.«В 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей части городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий нашей области», — написал в телеграм-канале губернатор Голубев.По его словам, ограничения вводятся для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций.«Система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно», — предупреждает глава региона.Он добавил, что электроснабжение будет восстановлено «при нормализации электрических режимов».Ранее в Минэнерго заявили, что сбой на Ростовской АЭС, который произошел накануне, оставил без света более 2,5 млн человек на юге России.В ведомстве говорят, что впервые за всю историю существования российской энергосистемы летний максимум потребления энергии превысил традиционный зимний.Утром в среду в «Росэнергоатоме» сообщили о штатной работе всех энергоблоков на АЭС.Между тем, сегодня в Краснодаре и нескольких районах Краснодарского края ввели графики временных отключений электроэнергии.