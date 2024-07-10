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В Ростовской области снова отключают электроснабжение из-за перегрузок
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Ростовской области снова отключают электричество. Власти заявили о перегрузке высоковольтной линии.
«В 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей части городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий нашей области», — написал в телеграм-канале губернатор Голубев.
По его словам, ограничения вводятся для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций.
«Система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно», — предупреждает глава региона.
Он добавил, что электроснабжение будет восстановлено «при нормализации электрических режимов».
Ранее в Минэнерго заявили, что сбой на Ростовской АЭС, который произошел накануне, оставил без света более 2,5 млн человек на юге России.
В ведомстве говорят, что впервые за всю историю существования российской энергосистемы летний максимум потребления энергии превысил традиционный зимний.
Утром в среду в «Росэнергоатоме» сообщили о штатной работе всех энергоблоков на АЭС.
Между тем, сегодня в Краснодаре и нескольких районах Краснодарского края ввели графики временных отключений электроэнергии.
«В 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей части городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий нашей области», — написал в телеграм-канале губернатор Голубев.
По его словам, ограничения вводятся для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций.
«Система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно», — предупреждает глава региона.
Он добавил, что электроснабжение будет восстановлено «при нормализации электрических режимов».
Ранее в Минэнерго заявили, что сбой на Ростовской АЭС, который произошел накануне, оставил без света более 2,5 млн человек на юге России.
В ведомстве говорят, что впервые за всю историю существования российской энергосистемы летний максимум потребления энергии превысил традиционный зимний.
Утром в среду в «Росэнергоатоме» сообщили о штатной работе всех энергоблоков на АЭС.
Между тем, сегодня в Краснодаре и нескольких районах Краснодарского края ввели графики временных отключений электроэнергии.
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