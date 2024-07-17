Пользователи Авито теперь могут искать новые товары с помощью мультиобъявлений

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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На Авито появился новый инструмент, который, как говорят в компании, поможет покупателям быстрее находить нужные товары, а профессиональным продавцам — на 30% увеличить просмотры.Платформа запустила так называемые мультиобъявления. Теперь для того, чтобы ознакомиться с доступным ассортиментом в конкретном магазине, пользователю не нужно переходить на страницу продавца и сравнивать характеристики в объявлениях.«Каждый вариант отображается в поиске, как и прежде, в виде отдельного объявления, но теперь при переходе в одно из них покупатели увидят сразу все модификации товара по цвету, размеру или другим параметрам», — говорят в компании.Например, если покупатель ищет мобильный телефон, то одно объявление покажет, что гаджет определенной модели у этого продавца есть в разной расцветке и с разным объемом памяти.В компании уточняют, что сейчас функция доступна для новых товаров: мобильных телефонов, легковых шин и мебели (диваны, кровати, комоды, кресла и стулья). На платформе до конца года намерены ввести мультиобъявления и в других категориях.«Весь доступный ассортимент в мультиобъявлении просматривает каждый третий пользователь, зашедший на объявление, и в целом новая функция привлекает в среднем на 30% больше внимания аудитории, которое продавец сейчас получает бесплатно», — прокомментировал Алексей Ли, директор по продажам в Авито Товарах.В компании добавили, что при использовании нового инструмента статистика просмотров объявления будет доступна для каждой вариации — так получится определить самые «ходовые» модификации на платформе.