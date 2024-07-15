Пермский каннибал, который ел людей и домашних животных, устроился в приют для собак

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Житель Пермского края Михаил Малышев, известный как «пермский людоед», после освобождения из колонии устроился на работу в приют для бездомных животных.Об этом в среду сообщил телеграм-канал SHOT. Новость вызвала резонанс, так как, по информации в СМИ, Малышев ел не только людей, но и домашних животных.Малышев «начал питаться домашними питомцами, когда был подростком», пишет канал. В юности он якобы приготовил суп из кошки, а затем перешёл на собак.Позже следствие установило причастность Малышева к двум убийствам людей. Тела жертв, по версии следствия, он расчленял и употреблял в пищу. После задержания в его квартире обнаружили «полный холодильник человечины и собачатины», утверждает телеграм-канал.В 2000 году Малышев был приговорен 25 годам колонии строгого режима, вышел на свободу в октябре 2022-го.По данным SHOT, его взяли на работу в приют для животных «по знакомству». Там он строит будки для собак, убирает территорию и нарезает для животных мясо, а за это ему платят «в основном просроченной едой», пишет канал.При этом в приюте на нового работника «не жалуются».После того, как новость попала в СМИ, в приюте заявили, что Малышев проработал у них «некоторое время».«Пермский каннибал Михаил Малышев, евший людей и животных, некоторое время проработал в приюте для собак в своем родном Закамске», — пишут РИА Новости со ссылкой на сотрудницу приюта.Там рассказали, что сотрудник убирал вольеры, подметал и выполнял любую другую работу, «за это его кормили».«В общении он нормальный, он умный причем... Он же инвалид, у него больные ноги, он еле-еле ходит. Он не догонит никого, его самого можно съесть», — цитирует сотрудницу приюта агентство.В краевой полиции в свою очередь заявили, что Малышев находится под административным надзором.