Гендиректора АНО «Ворлдскиллс России» оставили под стражей

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Мосгорсуд оставил под стражей генерального директора АНО «Ворлдскиллс России» Роберта Уразова.Напомним, в июне Замоскворецкий районный суд Москвы заключил Уразова под стражу на два месяца, до 19 августа. Его обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере.«По версии следствия, Уразов действуя умышленно с иными лицами из числа сотрудников АНО “Ворлдскиллс России”, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения путем обмана, сознательно сообщали заведомо ложные сведения в Роструд, которые не соответствовали действительности о заключаемых срочных трудовых договорах», — сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.Агентство развития профессий и навыков было создано в 2020 году «в соответствии с поручением президента Российской Федерации». Учредители — правительство России и «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».«Агентство является функциональным преемником Союза “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Pоссия)”», — указано на сайте организации.Гендиректором агентства на сайте по-прежнему указан Роберт Уразов.