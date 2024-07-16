Торнадо и разрушительные штормы обрушились на Чикаго

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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На этой неделе на северный Иллинойс, включая район Чикаголенда, обрушилась череда сильных штормов с торнадо.В понедельник вечером, 15 июля, северный Иллинойс и пригород Чикаго пострадали от череды мощных штормов, которые вызвали порывы ветра ураганной силы. Согласно сообщениям синоптиков, они фиксировали более десятка предупреждений о торнадо одновременно. Порывы ветра достигали 70-90 миль в час, а в аэропорту Чикаго О'Хара был зафиксирован порыв ветра до 100 миль в час, сообщает FOX Weather.Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о торнадо для округа Кук, включая центр Чикаго, около девяти часов вечера. Торнадо был замечен в районе аэропортов Чикаго О'Хара и Чикаго Мидуэй, где наблюдались вспышки электричества.Штормы нанесли значительный ущерб в Мейпл-парке, где была сорвана крыша с дома, и в Чикаго, где были повалены деревья. В Джолиете, к югу от Чикаго, шторм повредил Музей рок-н-ролла и сорвал крышу здания, которая упала посреди дороги. В Рокфорде сильный дождь вызвал наводнение, приведшее к гибели пассажира, застрявшего в пикапе.Сирены звучали по всему Чикаго, предупреждая жителей о надвигающейся опасности. Почти 11 миллионов человек в южном Висконсине, восточной Айове и северном Иллинойсе находились в зоне высокого риска. Более 40 миллионов человек по всему Среднему Западу также подверглись угрозе суровых погодных условий.Как пишет ряд СМИ, последствия штормов и торнадо затронули тысячи людей, оставив их без электричества и нанеся значительный ущерб инфраструктуре и жилым домам. Власти и службы экстренного реагирования продолжают устранять последствия стихии и призывают жителей быть осторожными и следовать инструкциям по безопасности.