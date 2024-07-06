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На стройплощадке в Чечне произошел взрыв, есть погибшие
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На стройплощадке в Чечне произошел взрыв газовых баллонов, после чего возник пожар.
СМИ сообщают о пяти погибших, информация уточняется.
По данным «Известий» пострадали 26 человек. Госпитализированы 15 человек, предварительно, в состоянии средней степени тяжести, еще шесть — в тяжелом состоянии, пишет издание со ссылкой на свои источники.
На месте ЧП идёт разбор завалов.
Официальных данных пока нет.
СМИ сообщают о пяти погибших, информация уточняется.
По данным «Известий» пострадали 26 человек. Госпитализированы 15 человек, предварительно, в состоянии средней степени тяжести, еще шесть — в тяжелом состоянии, пишет издание со ссылкой на свои источники.
На месте ЧП идёт разбор завалов.
Официальных данных пока нет.
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