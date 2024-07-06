На стройплощадке в Чечне произошел взрыв, есть погибшие

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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На стройплощадке в Чечне произошел взрыв газовых баллонов, после чего возник пожар.СМИ сообщают о пяти погибших, информация уточняется.По данным «Известий» пострадали 26 человек. Госпитализированы 15 человек, предварительно, в состоянии средней степени тяжести, еще шесть — в тяжелом состоянии, пишет издание со ссылкой на свои источники.На месте ЧП идёт разбор завалов.Официальных данных пока нет.