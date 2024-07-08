Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за сталкинг.Депутаты ЛДПР предлагают штрафовать за преследование — от двух до пяти тысяч рублей (при повторном нарушении).В случае принятия законопроекта наказание за сталкинг составит:- предупреждение или штраф две тысячи рублей;- если жертву преследуют через интернет — штраф три тысячи рублей;- если преследователь ранее уже был наказан за аналогичные действия — штраф пять тысяч рублей или арест на 15 суток.В документе также предлагается развёрнутое определение для этого понятия.«Под преследованием будет пониматься систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение преследуемому нравственных страданий, выразившееся в попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина, в имеющих целью причинить преследуемому беспокойство демонстрации присутствия, направлении либо оставлении сообщений, в злоупотреблении правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию о преследуемом и его близких родственниках, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния», — указано в пояснительной записке.Авторы документа отмечают, что в российском правовом поле «защититься от преследователей пока непросто».«Если один гражданин следит за другим, вторгается в его личное пространство, оставляет комментарии на его странице в социальных сетях, но пока не наносит вреда здоровью или имуществу, то и обращаться в правоохранительные органы не с чем», — отмечают авторы, добавляя, что современные технологии значительно расширяют возможности сталкеров.Авторы инициативы приводят примеры из других стран. Так, в Китае преследователи могут быть задержаны на срок до пяти дней или оштрафованы на сумму до 500 юаней (порядка 6 тысяч рублей) за такие действия, как «подглядывание, тайная видеосъемка, подслушивание и нарушение конфиденциальности других людей».«В США и других странах жертва преследователей через суд может получить так называемый “запретительный ордер” (restraining order). Этот судебный запрет, ограничивающий контакт преследователя и жертвы, выдают пострадавшим от домашнего насилия, сексуального преследования, вторжения в личную жизнь», — отмечается пояснении.Депутаты считают, что «любое агрессивное преследование через смс- сообщения, социальные сети также должно стать основанием для разбирательства».Добавим, что в июне депутаты от «Новых людей» также говорили о необходимости принять в России закон о сталкинге. По статистике, которую привели в партии, только за 2020-2021 годы от рук преследователей в России погибло 2 680 женщин. «Это две трети всех убийств женщин в стране. После этого публичную статистику перестали вести. Но проблема никуда не ушла, и её по-прежнему продолжают обесценивать», — утверждают в партии.