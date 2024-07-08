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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за сталкинг

15.26 Понедельник, 15 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за сталкинг.

Депутаты ЛДПР предлагают штрафовать за преследование — от двух до пяти тысяч рублей (при повторном нарушении).

В случае принятия законопроекта наказание за сталкинг составит:

- предупреждение или штраф две тысячи рублей;

- если жертву преследуют через интернет — штраф три тысячи рублей;

- если преследователь ранее уже был наказан за аналогичные действия — штраф пять тысяч рублей или арест на 15 суток.

В документе также предлагается развёрнутое определение для этого понятия.

«Под преследованием будет пониматься систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение преследуемому нравственных страданий, выразившееся в попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина, в имеющих целью причинить преследуемому беспокойство демонстрации присутствия, направлении либо оставлении сообщений, в злоупотреблении правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию о преследуемом и его близких родственниках, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния», — указано в пояснительной записке.

Авторы документа отмечают, что в российском правовом поле «защититься от преследователей пока непросто».

«Если один гражданин следит за другим, вторгается в его личное пространство, оставляет комментарии на его странице в социальных сетях, но пока не наносит вреда здоровью или имуществу, то и обращаться в правоохранительные органы не с чем», — отмечают авторы, добавляя, что современные технологии значительно расширяют возможности сталкеров.

Авторы инициативы приводят примеры из других стран. Так, в Китае преследователи могут быть задержаны на срок до пяти дней или оштрафованы на сумму до 500 юаней (порядка 6 тысяч рублей) за такие действия, как «подглядывание, тайная видеосъемка, подслушивание и нарушение конфиденциальности других людей».

«В США и других странах жертва преследователей через суд может получить так называемый “запретительный ордер” (restraining order). Этот судебный запрет, ограничивающий контакт преследователя и жертвы, выдают пострадавшим от домашнего насилия, сексуального преследования, вторжения в личную жизнь», — отмечается пояснении.

Депутаты считают, что «любое агрессивное преследование через смс- сообщения, социальные сети также должно стать основанием для разбирательства».

Добавим, что в июне депутаты от «Новых людей» также говорили о необходимости принять в России закон о сталкинге. По статистике, которую привели в партии, только за 2020-2021 годы от рук преследователей в России погибло 2 680 женщин. «Это две трети всех убийств женщин в стране. После этого публичную статистику перестали вести. Но проблема никуда не ушла, и её по-прежнему продолжают обесценивать», — утверждают в партии.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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