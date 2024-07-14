Под Новороссийском пожар на базах отдыха повредил 68 построек, есть пострадавшие

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Под Новороссийском крупный пожар на базах отдыха.Число пострадавших, по данным местных властей, увеличилось до двух. Они обратились за медицинской помощью, но отказались от госпитализации.В пункте временного размещения сейчас остаются 17 человек. Всего было эвакуировано около 500 человек.По уточненным данным МЧС, на территории двух баз отдыха огнем было повреждено 68 построек.Ранее в оперштабе сообщили, что площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 62 гектаров. В хуторе Дюрсо спасатели эвакуировали людей с территории баз отдыха «Романтик» и «Голубая волна».Ограничено движение транспорта в сторону хутора.На данный момент все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены, сообщает МЧС по региону.«Дополнительно к тушению привлечён ещё один вертолёт Ка-32 МЧС России. На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также 2 вертолёта и самолет Ил-76 МЧС России», — сообщили в ведомстве утром в понедельник.