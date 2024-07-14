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Под Новороссийском пожар на базах отдыха повредил 68 построек, есть пострадавшие
Фото: Вечерние ведомости
Под Новороссийском крупный пожар на базах отдыха.
Число пострадавших, по данным местных властей, увеличилось до двух. Они обратились за медицинской помощью, но отказались от госпитализации.
В пункте временного размещения сейчас остаются 17 человек. Всего было эвакуировано около 500 человек.
По уточненным данным МЧС, на территории двух баз отдыха огнем было повреждено 68 построек.
Ранее в оперштабе сообщили, что площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 62 гектаров. В хуторе Дюрсо спасатели эвакуировали людей с территории баз отдыха «Романтик» и «Голубая волна».
Ограничено движение транспорта в сторону хутора.
На данный момент все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены, сообщает МЧС по региону.
«Дополнительно к тушению привлечён ещё один вертолёт Ка-32 МЧС России. На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также 2 вертолёта и самолет Ил-76 МЧС России», — сообщили в ведомстве утром в понедельник.
Число пострадавших, по данным местных властей, увеличилось до двух. Они обратились за медицинской помощью, но отказались от госпитализации.
В пункте временного размещения сейчас остаются 17 человек. Всего было эвакуировано около 500 человек.
По уточненным данным МЧС, на территории двух баз отдыха огнем было повреждено 68 построек.
Ранее в оперштабе сообщили, что площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 62 гектаров. В хуторе Дюрсо спасатели эвакуировали людей с территории баз отдыха «Романтик» и «Голубая волна».
Ограничено движение транспорта в сторону хутора.
На данный момент все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены, сообщает МЧС по региону.
«Дополнительно к тушению привлечён ещё один вертолёт Ка-32 МЧС России. На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также 2 вертолёта и самолет Ил-76 МЧС России», — сообщили в ведомстве утром в понедельник.
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