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Под Новороссийском пожар на базах отдыха повредил 68 построек, есть пострадавшие

12.00 Понедельник, 15 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Под Новороссийском крупный пожар на базах отдыха.

Число пострадавших, по данным местных властей, увеличилось до двух. Они обратились за медицинской помощью, но отказались от госпитализации.

В пункте временного размещения сейчас остаются 17 человек. Всего было эвакуировано около 500 человек.

По уточненным данным МЧС, на территории двух баз отдыха огнем было повреждено 68 построек.

Ранее в оперштабе сообщили, что площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 62 гектаров. В хуторе Дюрсо спасатели эвакуировали людей с территории баз отдыха «Романтик» и «Голубая волна».

Ограничено движение транспорта в сторону хутора.

На данный момент все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены, сообщает МЧС по региону.

«Дополнительно к тушению привлечён ещё один вертолёт Ка-32 МЧС России. На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также 2 вертолёта и самолет Ил-76 МЧС России», — сообщили в ведомстве утром в понедельник.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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