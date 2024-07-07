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В Дагестане 17 человек госпитализированы после ДТП с участием «Газели»
Фото: ГУ МЧС по Республике Дагестан
В Дагестане 17 человек госпитализированы после серьезного ДТП с участием пассажирской «Газели».
По данным регионального МЧС, погиб ребенок.
В ведомстве ранее сообщили о 15-ти пострадавших. Позже СМИ со ссылкой на центральную городскую больницу Дербента написали, что госпитализированы 15 взрослых и двое детей.
ДТП произошло в Дербентском районе рядом с населенным пунктом Куллар. По предварительным данным, столкнулись пассажирская «Газель» и «Лада Приора».
По данным регионального МЧС, погиб ребенок.
В ведомстве ранее сообщили о 15-ти пострадавших. Позже СМИ со ссылкой на центральную городскую больницу Дербента написали, что госпитализированы 15 взрослых и двое детей.
ДТП произошло в Дербентском районе рядом с населенным пунктом Куллар. По предварительным данным, столкнулись пассажирская «Газель» и «Лада Приора».
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