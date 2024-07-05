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В ФСБ заявили о предотвращении теракта в православном храме Майкопа
Фото: Вечерние ведомости
В ФСБ заявили, что в Адыгее был пресечен террористический акт.
В ведомстве утверждают, что выходец «одной из стран Центрально-Азиатского региона» готовил нападение на православный храм города Майкоп.
Террорист, как сообщается, планировал убийство священнослужителей и охранников, а также поджог здания. «Провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ФСБ уточнили, что злоумышленник состоит в запрещенной на территории России международной террористической организации. Как утверждается, он также планировал видеосъемку «акции», чтобы позже разместить в сети, а после теракта намеревался скрыться за рубежом.
«У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы МТО, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства», — добавили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
В ведомстве утверждают, что выходец «одной из стран Центрально-Азиатского региона» готовил нападение на православный храм города Майкоп.
Террорист, как сообщается, планировал убийство священнослужителей и охранников, а также поджог здания. «Провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ФСБ уточнили, что злоумышленник состоит в запрещенной на территории России международной террористической организации. Как утверждается, он также планировал видеосъемку «акции», чтобы позже разместить в сети, а после теракта намеревался скрыться за рубежом.
«У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы МТО, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства», — добавили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
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