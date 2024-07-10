Возрастное ограничение 18+
Во Франции загорелся шпиль Руанского собора
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Во Франции горит шпиль Руанского собора.
Об этом сообщил мэр города в соцсетях, пишет Le Monde.
Пожар вспыхнул в полдень 11 июля. «На шпиле Руанского собора начался пожар. Причина на данном этапе неизвестна. Все государственные ресурсы мобилизованы», — цитирует мэра издание.
По информации в СМИ, с начала года в соборе ведутся ремонтные работы.
Готический собор в городе Руан был построен в 1145-1506 годы. Его высота 151 метр. Отнесён к числу памятников национального наследия Франции.
Об этом сообщил мэр города в соцсетях, пишет Le Monde.
Пожар вспыхнул в полдень 11 июля. «На шпиле Руанского собора начался пожар. Причина на данном этапе неизвестна. Все государственные ресурсы мобилизованы», — цитирует мэра издание.
По информации в СМИ, с начала года в соборе ведутся ремонтные работы.
Готический собор в городе Руан был построен в 1145-1506 годы. Его высота 151 метр. Отнесён к числу памятников национального наследия Франции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В промзоне Берёзовского загорелся склад с химикатами
03 июля 2024
03 июля 2024
На ЕКАД столкнулись импортные легковушка и грузовик
04 июля 2024
04 июля 2024