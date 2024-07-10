Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Во Франции горит шпиль Руанского собора.Об этом сообщил мэр города в соцсетях, пишет Le Monde.Пожар вспыхнул в полдень 11 июля. «На шпиле Руанского собора начался пожар. Причина на данном этапе неизвестна. Все государственные ресурсы мобилизованы», — цитирует мэра издание.По информации в СМИ, с начала года в соборе ведутся ремонтные работы.Готический собор в городе Руан был построен в 1145-1506 годы. Его высота 151 метр. Отнесён к числу памятников национального наследия Франции.