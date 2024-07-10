Суд в Петербурге рассмотрит дело предполагаемого убийцы Игоря Талькова

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова.Материалы дела переданы судье, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.Напомним, в июне прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении концертного директора Валерия Шляфмана.Обвинение в убийстве Талькова было предъявлено ему заочно в октябре 2021 года. По данным следствия, Шляфман находится в международном розыске, «проживает в Израиле безвыездно», ранее сообщали в пресс-службе судов.Убийство произошло шестого октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта эстрадных исполнителей. В перерыве между выступлениями возник конфликт, который, по версии следствия, спровоцировал ещё один фигурант — Игорь Малахов.«Малахов, представлявший интересы Азизы, вооруженный револьвером "Наган" калибра 7.62 мм с боевыми патронами, спровоцировал конфликт с Тальковым и его директором Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. В ходе конфликта Тальков и его телохранители применили к Малахову физическую силу, повалили его на пол, а Шляфман вырвал из рук Малахова револьвер и, имея умысел на убийство последнего, выстрелил в него, но причинил ранение руки и груди с единым раневым каналом Талькову», — сообщали в суде в январе 2022 года. Тальков скончался на месте, а Малахов покинул Дворец спорта.Шляфман, по данным следствия, изначально давал показания, что «выстрел произвел Малахов, склонял свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал револьвер в бачке унитаза в гримерной Талькова».Между тем, следствие считает, что вина Шляфмана «подтверждается следственными экспериментами и заключениями экспертиз».В январе 2022 года Шляфману избрали меру пресечения на 2 месяца с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории РФ.Добавим, что Шляфман обвиняется также в покушении на убийство Игоря Малахова. Сам Малахов был осуждён по ч.1 ст.218 УК РСФСР (хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ). В 2016 году он скончался.