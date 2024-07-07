Рабочие Samsung Electronics устроили трехдневную забастовку

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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Рабочие Samsung Electronics провели трехдневную забастовку. Она началась в понедельник, 8 июля, у завода по производству полупроводников в Хвасоне, Южная Корея.Более 6500 сотрудников требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда.По данным Financial Times, Национальный профсоюз Samsung Electronics Union (NSEU), насчитывающий 31 000 членов и представляющий почти четверть всей рабочей силы компании в Южной Корее, стал организатором забастовки. В акции приняли участие, в основном, рабочие из полупроводникового подразделения.Это стало первой полномасштабной забастовкой за 55-летнюю историю компании. Работники требуют улучшения системы премирования, увеличения отпускных и уважительного отношения к их труду.Несмотря на утверждения Samsung, что их операции не пострадали, профсоюз ожидает некоторых сбоев в производстве полупроводников. Лидер профсоюза Сон Ву Мок заявил, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока компания не изменит свои условия.Забастовка произошла на фоне значительного роста продаж и прибыли Samsung во втором квартале 2024 года, обусловленного высоким спросом на продукты искусственного интеллекта. По информации в СМИ, операционная прибыль компании увеличилась более чем в 15 раз до 10,4 трлн вон ($7,5 млрд).В профсоюзе считают, что руководство Samsung оказалось неспособно извлечь выгоду из растущего спроса на ИИ.Как сообщает CNN, Samsung Electronics заявила, что остаётся приверженной добросовестным переговорам с профсоюзом и намерена обеспечить отсутствие сбоев в работе производственных линий. Компания выразила сожаление по поводу решения рабочих объявить бессрочную забастовку и подчеркнула свою готовность продолжать диалог.Ранее, в июне, члены профсоюза уже провели «коллективный выходной». Они намерены продолжить забастовки и организовать пятидневный протест на следующей неделе, если их требования не будут услышаны.