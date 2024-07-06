Суд в Калининграде арестовал ректора БФУ на два месяца

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Ректор Балтийского федерального университета Федоров заключён под стражу на два месяца — до 8 сентября.Об этом сообщает телеграм-канал Калининградского областного суда.Ректора подозревают в присвоении 18 607 500 рублей.Как считает следствие, деньги были присвоены путем начисления незаконных премий «за интенсивность труда» пятерым сотрудникам университета. «Для этого проректором по экономике и развитию Мялкиной Е.В. (женщина подозревается в пособничестве) оформлялись безосновательные служебные записки, а ректором — приказы, на основании которых начислялись и выплачивались премии», — сообщает суд.Получившие доплаты работники через Мялкину передавали деньги Фёдорову, а он их «присвоил и распорядился по своему усмотрению», считает следствие.Федоров на допросе после задержания от дачи показаний отказался, добавили в суде.«По мнению органов следствия, нахождение подозреваемого, не имеющего постоянного места жительства на территории области (временно зарегистрирован по одному адресу, фактически там никогда не проживал), на свободе в период расследования уголовного дела даст ему возможность уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей, скрыться оторганов следствия и суда», — отмечают в суде.Фёдорова заключили под стражу до 8 сентября. Его адвокат просила об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.Также на сегодня назначено заседание об избрании меры пресечения в отношении проректора Мялкиной.