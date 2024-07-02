Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками до 22%

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Совет федерации одобрил закон, который вводит прогрессивную шкалу НДФЛ.Ставки, напомним, составляют от 13% до 22% в зависимости от доходов.- поправки в федеральный бюджет на 2024 год (предусматривают увеличение дефицита до 1,1% с 0,9% ВВП);- закон о повышении налога на прибыль организаций до 25%;- ставку налога на прибыль для IT-компаний в 5% (на 2025-2030 г.);- закон о введении в России туристического налога;- закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми;- закон о повышении госпошлины за расторжение брака без детей (с 650 до пяти тысяч рублей).