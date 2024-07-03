Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Сочи горит здание районного суда.Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на МЧС.По информации ТАСС, площадь пожара составляет 300 кв. метров. По предварительным данным, загорелась крыша здания суда.Из здания эвакуированы несколько десятков человек.Суд расположен в центре Лазаревского. Официальных комментариев о пожаре и причинах возгорания пока нет.В МЧС по региону предупредили жителей о пожароопасности 10 и 11 июля. Так, в некоторых районах края ожидается «чрезвычайная пожароопасность 5 класса».