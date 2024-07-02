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Власти Карелии предлагают платить родившим студенткам по 100 тысяч рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Власти Карелии предлагают платить по 100 тысяч рублей родившим студенткам.
Соответствующий законопроект внесён в Законодательное собрание республики.
«Внесен проект закона, которым, в частности, устанавливается единовременная выплата в 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка», — сообщается на сайте регионального парламента.
Право на единовременную выплату при рождении ребенка будут иметь постоянно проживающие в Карелии студентки, гражданки РФ, которые учатся очно на территории республики в вузах или профессиональных образовательных учреждениях.
В случае рождения двух и более детей выплата будет предоставляться на каждого ребенка, добавили в парламенте.
Должна ли родившая студентка состоять в браке, в тексте законопроекта не уточняется.
В пояснительной записке к документу указано, что нововведение потребует дополнительных бюджетных расходов, а «проект закона не содержит коррупциогенных факторов».
В прошлом году в республиканском перинатальном центре детей родили 54 женщины в возрасте до 25 лет, отмечается в документе.
Авторами законопроекта выступили глава Карелии Артур Парфенчиков и группа депутатов.
Соответствующий законопроект внесён в Законодательное собрание республики.
«Внесен проект закона, которым, в частности, устанавливается единовременная выплата в 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка», — сообщается на сайте регионального парламента.
Право на единовременную выплату при рождении ребенка будут иметь постоянно проживающие в Карелии студентки, гражданки РФ, которые учатся очно на территории республики в вузах или профессиональных образовательных учреждениях.
В случае рождения двух и более детей выплата будет предоставляться на каждого ребенка, добавили в парламенте.
Должна ли родившая студентка состоять в браке, в тексте законопроекта не уточняется.
В пояснительной записке к документу указано, что нововведение потребует дополнительных бюджетных расходов, а «проект закона не содержит коррупциогенных факторов».
В прошлом году в республиканском перинатальном центре детей родили 54 женщины в возрасте до 25 лет, отмечается в документе.
Авторами законопроекта выступили глава Карелии Артур Парфенчиков и группа депутатов.
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