Власти Карелии предлагают платить родившим студенткам по 100 тысяч рублей

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Власти Карелии предлагают платить по 100 тысяч рублей родившим студенткам.Соответствующий законопроект внесён в Законодательное собрание республики.«Внесен проект закона, которым, в частности, устанавливается единовременная выплата в 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка», — сообщается на сайте регионального парламента.Право на единовременную выплату при рождении ребенка будут иметь постоянно проживающие в Карелии студентки, гражданки РФ, которые учатся очно на территории республики в вузах или профессиональных образовательных учреждениях.В случае рождения двух и более детей выплата будет предоставляться на каждого ребенка, добавили в парламенте.Должна ли родившая студентка состоять в браке, в тексте законопроекта не уточняется.В пояснительной записке к документу указано, что нововведение потребует дополнительных бюджетных расходов, а «проект закона не содержит коррупциогенных факторов».В прошлом году в республиканском перинатальном центре детей родили 54 женщины в возрасте до 25 лет, отмечается в документе.Авторами законопроекта выступили глава Карелии Артур Парфенчиков и группа депутатов.