Минфин: семейная ипотека по ставке 6% продлена до 2030 года

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года.Об этом сообщает Минфин.«Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.Сумма кредита зависит от региона. До 12 млн рублей — для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Для остальных регионов — до 6 млн рублей.Первоначальный взнос — 20%, уточнили в министерстве.По данным Минфина, также «семейную ипотеку» на новостройки могут получить:- семьи, проживающие в малых городах (численностью до 50 тысяч человек) и имеющие двух несовершеннолетних детей;- семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;- семьи, где есть ребенок-инвалид.При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит, добавили в министерстве.