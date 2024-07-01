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Минфин: семейная ипотека по ставке 6% продлена до 2030 года
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года.
Об этом сообщает Минфин.
«Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Сумма кредита зависит от региона. До 12 млн рублей — для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Для остальных регионов — до 6 млн рублей.
Первоначальный взнос — 20%, уточнили в министерстве.
По данным Минфина, также «семейную ипотеку» на новостройки могут получить:
- семьи, проживающие в малых городах (численностью до 50 тысяч человек) и имеющие двух несовершеннолетних детей;
- семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;
- семьи, где есть ребенок-инвалид.
При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит, добавили в министерстве.
Об этом сообщает Минфин.
«Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Сумма кредита зависит от региона. До 12 млн рублей — для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Для остальных регионов — до 6 млн рублей.
Первоначальный взнос — 20%, уточнили в министерстве.
По данным Минфина, также «семейную ипотеку» на новостройки могут получить:
- семьи, проживающие в малых городах (численностью до 50 тысяч человек) и имеющие двух несовершеннолетних детей;
- семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;
- семьи, где есть ребенок-инвалид.
При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит, добавили в министерстве.
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