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Депутаты Госдумы приняли закон о налоговой реформе
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Госдума в третьем чтении единогласно приняла внесённые правительством поправки в Налоговый кодекс.
Закон вводит прогрессивную шкалу налоговой ставки в зависимости от доходов.
В ГД признают, что ставка НДФЛ «не изменится для подавляющего большинства граждан».
«В отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится ставка 13 %. Доход от 2,4 млн до 5 млн рублей в год будет облагаться по ставке 15 %, от 5 млн до 20 млн рублей — 18 %, от 20 млн до 50 млн рублей — 20 %. С дохода свыше 50 млн рублей придется платить 22 %», - сообщают в Госдуме.
На 5 % увеличится налог на прибыль, а ставка НДС останется без изменений.
Налоговые изменения «не коснутся самозанятых и не затронут 95 % малого бизнеса».
Закон вводит прогрессивную шкалу налоговой ставки в зависимости от доходов.
В ГД признают, что ставка НДФЛ «не изменится для подавляющего большинства граждан».
«В отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится ставка 13 %. Доход от 2,4 млн до 5 млн рублей в год будет облагаться по ставке 15 %, от 5 млн до 20 млн рублей — 18 %, от 20 млн до 50 млн рублей — 20 %. С дохода свыше 50 млн рублей придется платить 22 %», - сообщают в Госдуме.
На 5 % увеличится налог на прибыль, а ставка НДС останется без изменений.
Налоговые изменения «не коснутся самозанятых и не затронут 95 % малого бизнеса».
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