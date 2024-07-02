Депутаты Госдумы приняли закон о налоговой реформе

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Госдума в третьем чтении единогласно приняла внесённые правительством поправки в Налоговый кодекс.Закон вводит прогрессивную шкалу налоговой ставки в зависимости от доходов.В ГД признают, что ставка НДФЛ «не изменится для подавляющего большинства граждан».«В отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится ставка 13 %. Доход от 2,4 млн до 5 млн рублей в год будет облагаться по ставке 15 %, от 5 млн до 20 млн рублей — 18 %, от 20 млн до 50 млн рублей — 20 %. С дохода свыше 50 млн рублей придется платить 22 %», - сообщают в Госдуме.На 5 % увеличится налог на прибыль, а ставка НДС останется без изменений.Налоговые изменения «не коснутся самозанятых и не затронут 95 % малого бизнеса».