Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Татарстане упал прогулочный самолёт, есть погибшие.Самолет Cessna упал в Камско-Устьинском районе, пишет ряд СМИ со ссылкой на оперативные службы.Сообщается о трёх погибших. В управлении гражданской защиты района предполагают, что среди погибших есть ребенок, пишут РИА новости.Ещё один человек пострадал, о его состоянии не сообщается.