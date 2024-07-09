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В Татарстане упал прогулочный самолёт, есть погибшие
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Татарстане упал прогулочный самолёт, есть погибшие.
Самолет Cessna упал в Камско-Устьинском районе, пишет ряд СМИ со ссылкой на оперативные службы.
Сообщается о трёх погибших. В управлении гражданской защиты района предполагают, что среди погибших есть ребенок, пишут РИА новости.
Ещё один человек пострадал, о его состоянии не сообщается.
Самолет Cessna упал в Камско-Устьинском районе, пишет ряд СМИ со ссылкой на оперативные службы.
Сообщается о трёх погибших. В управлении гражданской защиты района предполагают, что среди погибших есть ребенок, пишут РИА новости.
Ещё один человек пострадал, о его состоянии не сообщается.
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