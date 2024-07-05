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Жители Барселоны протестуют против массового туризма

18.07 Вторник, 9 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Барселоне в субботу прошли протесты против массового туризма.

Тысячи протестующих вышли на улицы самого посещаемого города Испании, выражая недовольство ростом стоимости жилья и ухудшением условий жизни из-за наплыва туристов.

Около 2800 человек, по данным полиции, прошли маршем по прибрежному району Барселоны под лозунгом «Хватит!», требуя новой экономической модели, которая сократила бы число туристов, посещающих город каждый год.

Основные проблемы, вызвавшие протесты, включают рост стоимости жилья на 68% за последнее десятилетие, закрытие местных магазинов в пользу туристических точек и ухудшение условий труда.

«Местные магазины закрываются, чтобы освободить место для магазинов, которые не обслуживают потребности районов. Люди не могут позволить себе арендную плату», — говорит для Le Monde Иса Миральес, 35-летний музыкант, живущий в районе Барселонета.

Согласно данным местных властей, в прошлом году Барселону посетили более 12 миллионов туристов. Для борьбы с негативными последствиями массового туризма городской совет объявил о запрете аренды туристических квартир к 2028 году. Однако есть опасения, что это решение может привести к судебным тяжбам и росту черного рынка аренды.

Протесты в Барселоне совпали с аналогичными демонстрациями в других туристических местах Испании, таких как Малага, Пальма-де-Майорка и Канарские острова.

В 2023 году Испания приняла 85 миллионов иностранных посетителей, что на 18,7% больше, чем в предыдущем году.

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Никита Опарин © Вечерние ведомости


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