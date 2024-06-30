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Задержан ректор Балтийского федерального университета
Фото: Вечерние ведомости
Задержан ректор Балтийского федерального университета имени Канта Александр Федоров.
Об этом пишет ряд СМИ.
Информацию о задержании подтвердили в PR-офисе вуза, сообщает РБК.
Официальных данных о причине задержания пока нет. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что ректора якобы заподозрили в получении крупной взятки в размере 600 тысяч рублей.
В вузе заявили, что «произошедшее не скажется на приемной кампании, вуз работает в штатном режиме», скоро назначат врио ректора.
БФУ расположен в Калининграде. Федоров занимает пост ректора с 2020 года.
На сайте вуза указано, что Федоров - доктор философских наук, профессор, почетный работник сферы образования РФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию.
До 2020 года он был ректором Нижегородского государственного педагогического университета.
Об этом пишет ряд СМИ.
Информацию о задержании подтвердили в PR-офисе вуза, сообщает РБК.
Официальных данных о причине задержания пока нет. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что ректора якобы заподозрили в получении крупной взятки в размере 600 тысяч рублей.
В вузе заявили, что «произошедшее не скажется на приемной кампании, вуз работает в штатном режиме», скоро назначат врио ректора.
БФУ расположен в Калининграде. Федоров занимает пост ректора с 2020 года.
На сайте вуза указано, что Федоров - доктор философских наук, профессор, почетный работник сферы образования РФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию.
До 2020 года он был ректором Нижегородского государственного педагогического университета.
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