Производители в РФ стали чаще добавлять в продукты запрещённый «мясной клей»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Российские производители стали чаще добавлять в продукты питания запрещённый «мясной клей».Так в просторечии называют микробную трансглютаминазу, пишут «Известия». Добавку применяют для увеличения массы продуктов. Также ее использование позволяет «в 10 раз сократить цикл изготовления и снизить себестоимость».«Фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения ("склеивания") животных и растительных белков, чем пользуются изготовители», — пояснили в Роспотребнадзоре.Издание со ссылкой на статистику ведомства пишет, что за весь 2023 год было выявлено 25 таких случаев — это вдвое больше, чем в 2022-м. Фермент обнаружили в «молочной, мясной, продуктах переработки мяса птицы и продукции для детского питания», уточнили в Роспотребнадзоре.За первое полугодие 2024-го зафиксировано уже 28 таких случаев. Чаще всего фермент добавляют в колбасу, сосиски и творог.Использование этой добавки в России запрещено с 1 января 2020 года, отмечает издание. При этом добавка есть в свободной продаже.Общественники и некоторые депутаты Госдумы считают, что оборот и массовое использование запрещённого фермента стали возможны из-за моратория на проверки бизнеса.Так, зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя свободную продажу добавки, заявил, что «возможно, речь идет о массовом нарушении закона».«Вкупе с мораторием на проверки малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере общественного питания, — это вдвойне опасная ситуация», - заявил он.Он добавил, что микробная трансглютаминаза должна быть изъята из свободной продажи, «если она не допускается при производстве продуктов и может провоцировать онкологические заболевания».Комитет ГД призвал главу Роспотребнадзора принять меры.«Общественная потребительская инициатива» направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой «изъять этот товар и заблокировать продающие его интернет-ресурсы».Напомним, мораторий на проверки бизнеса был введен правительством в 2022 году, затем его продлили до конца 2024 года.«Михаил Мишустин отметил, что мораторий уже хорошо себя зарекомендовал, позволил серьёзно – почти в пять раз – снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом», - сообщал сайт правительства в декабре прошлого года.«Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», – заявил тогда глава кабмина.Напомним, действующий мораторий был продлен по решению Владимира Путина.Проверки заменили так называемые профилактические визиты.