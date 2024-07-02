Возрастное ограничение 18+
В Москве эвакуируют людей из-за пожара в общежитии МГУ
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Москве эвакуируют людей из-за пожара в общежитии МГУ на проспекте Вернадского.
По информации в СМИ, возгорание началось в одной из комнат.
В оперативных службах заявили, что возгорание произошло утром в помещении на девятом этаже здания. По предварительным данным, загорелись личные вещи, причина уточняется.
На данный момент пожар ликвидировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС.
По информации в СМИ, возгорание началось в одной из комнат.
В оперативных службах заявили, что возгорание произошло утром в помещении на девятом этаже здания. По предварительным данным, загорелись личные вещи, причина уточняется.
На данный момент пожар ликвидировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию