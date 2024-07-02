Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Москве эвакуируют людей из-за пожара в общежитии МГУ на проспекте Вернадского.По информации в СМИ, возгорание началось в одной из комнат.В оперативных службах заявили, что возгорание произошло утром в помещении на девятом этаже здания. По предварительным данным, загорелись личные вещи, причина уточняется.На данный момент пожар ликвидировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС.