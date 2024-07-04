Жара в США достигла исторического максимума

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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Жара в США достигла исторических максимумов. Наиболее высокие температуры были зафиксированы в Лас-Вегасе и национальном парке «Долина Смерти» с субботы на воскресенье.В воскресенье, 7 июля, температуры в Лас-Вегасе достигли рекордных 48,3°C, а в «Долине Смерти» в штате Калифорния зарегистрировали температуру 53,3°C.В СМИ сообщается о жертвах. Так, из-за жары погиб мотоциклист, несколько человек были госпитализированы из-за теплового удара.На западе США для примерно 36 миллионов человек было объявлено предупреждение о чрезмерной жаре. В ряде районов температуры побили исторические рекорды, что также привело к жертвам и многочисленным случаям теплового удара.В округе Марикопа в Аризоне только в этом году было зарегистрировано по меньшей мере 13 подтвержденных смертей, связанных с аномальными температурами.По информации Associated Press, жара в США вызвала серьезные опасения среди населения и потребовала активной реакции со стороны медицинских и аварийных служб.Власти акцентируют внимание на необходимости соблюдения мер безопасности. Медики рекомендуют жителям пить больше воды и по возможности находиться в прохладных помещениях.