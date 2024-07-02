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Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Вступление Грузии в Евросоюз на данный момент приостановлено, заявил посол ЕС Павел Герчинский.
Это связано в том числе с законом о так называемом «иностранном влиянии».
«Намерения нынешнего правительства Грузии не ясны лидерам Евросоюза. Закон "О прозрачности иностранного влияния" является шагом назад, а антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с заявленной целью вступления в Европейский Союз», – сказал посол (цитата по Sputnik Грузия).
Он добавил, что ЕС заморозил 30 млн евро, которые были выделены на поддержку оборонного сектора Грузии. Кроме того, ЕС намерен «сократить прямую помощь правительству, в то же время увеличив ее СМИ и гражданскому сектору».
Напомним, закон об иноагентах власти Грузии пытались принять ещё в марте прошлого года, однако это вызвало массовые протесты в стране. Закон был подписан в начале июня этого года спикером парламента. Президент Грузии отказалась подписывать закон, однако депутаты преодолели вето главы государства.
Это связано в том числе с законом о так называемом «иностранном влиянии».
«Намерения нынешнего правительства Грузии не ясны лидерам Евросоюза. Закон "О прозрачности иностранного влияния" является шагом назад, а антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с заявленной целью вступления в Европейский Союз», – сказал посол (цитата по Sputnik Грузия).
Он добавил, что ЕС заморозил 30 млн евро, которые были выделены на поддержку оборонного сектора Грузии. Кроме того, ЕС намерен «сократить прямую помощь правительству, в то же время увеличив ее СМИ и гражданскому сектору».
Напомним, закон об иноагентах власти Грузии пытались принять ещё в марте прошлого года, однако это вызвало массовые протесты в стране. Закон был подписан в начале июня этого года спикером парламента. Президент Грузии отказалась подписывать закон, однако депутаты преодолели вето главы государства.
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