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В ГД хотят расширить перечень нарушений, за которые предусмотрено выдворение мигрантов

11.41 Вторник, 9 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Список нарушений, за которые предусмотрено выдворение мигрантов из России, хотят расширить, соответствующий законопроект «поддержит» Госдума, заявил спикер Володин.

По ряду статей предлагается выдворение без решения суда.

«Государственная Дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, ещё по 20 статьям КоАП», - пишет Володин в телеграм-канале.

Инициативу подготовило МВД.

«Речь идёт о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями», - уточнил спикер Госдумы.

Какие это нарушения:

- неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств;

- представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета;

- мелкое хулиганство;

- пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций;

- стрельба из оружия в отведённых для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведённых для этого местах;

- распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности и другие статьи.

Володин считает, что по ряду статей «должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чьё нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью».

О каких именно статьях идёт речь, спикер ГД не уточнил.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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