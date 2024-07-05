В ГД хотят расширить перечень нарушений, за которые предусмотрено выдворение мигрантов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Список нарушений, за которые предусмотрено выдворение мигрантов из России, хотят расширить, соответствующий законопроект «поддержит» Госдума, заявил спикер Володин.По ряду статей предлагается выдворение без решения суда.«Государственная Дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, ещё по 20 статьям КоАП», - пишет Володин в телеграм-канале.Инициативу подготовило МВД.«Речь идёт о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями», - уточнил спикер Госдумы.- неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств;- представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета;- мелкое хулиганство;- пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций;- стрельба из оружия в отведённых для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведённых для этого местах;- распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности и другие статьи.Володин считает, что по ряду статей «должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чьё нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью».О каких именно статьях идёт речь, спикер ГД не уточнил.