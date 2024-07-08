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В Туве более 30 детей госпитализированы после отдыха в лагере

11.03 Вторник, 9 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Туве более 30 детей попали в больницу с отравлением после отдыха в оздоровительном лагере «Чагытай». Один ребёнок в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает глава региона Владислав Ховалыг.

«К этому моменту в инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции», - написал он в телеграм-канале.

По данным министра здравоохранения, один ребенок находится в тяжелом состоянии, «состояние остальных детей опасений не вызывают». Еще трем назначено амбулаторное лечение, добавил Ховалыг.

«Предварительно установлено, что дети, отдыхавшие в 1-ю летнюю смену, начали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из детского лагеря», - говорится в сообщении.

Глава региона поручил министерству образования совместно с Минздравом Тувы организовать проверку в лагере и «инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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