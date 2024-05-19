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Аэропорт Элисты принял первый лайнер после двухлетнего перерыва
Фото: сайт аэропорта Элисты/aero-elista.ru
Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва.
Утром во вторник аэропорт принял первый самолет.
«В 10:40 наш аэропорт принял ближнемагистральный лайнер SSJ-100 авиакомпании Red Wings. Борт вылетел из московского международного аэропорта "Жуковский"», — сообщается на сайте аэропорта.
В столицу Калмыкии этим рейсом прибыли 93 пассажира.
Самолет встретили торжественной водной аркой, а пилотам надели традиционный калмыцкий белый шарф хадак в знак приветствия, отмечают РИА Новости.
«Это первое авиасообщение с Элистой с 24 февраля 2022 года. Обратный вылет в Москву состоялся в 11:40 (прибытие 14:55). В столицу Российской федерации рейс вылетел со 100% загрузкой», — добавили в аэропорту.
Полёты планируют выполнять два раза в неделю — по вторникам и пятницам.
Напомним, режим ограничения полетов ввели 24 февраля 2022 года на юге и в центральной части России.
Утром во вторник аэропорт принял первый самолет.
«В 10:40 наш аэропорт принял ближнемагистральный лайнер SSJ-100 авиакомпании Red Wings. Борт вылетел из московского международного аэропорта "Жуковский"», — сообщается на сайте аэропорта.
В столицу Калмыкии этим рейсом прибыли 93 пассажира.
Самолет встретили торжественной водной аркой, а пилотам надели традиционный калмыцкий белый шарф хадак в знак приветствия, отмечают РИА Новости.
«Это первое авиасообщение с Элистой с 24 февраля 2022 года. Обратный вылет в Москву состоялся в 11:40 (прибытие 14:55). В столицу Российской федерации рейс вылетел со 100% загрузкой», — добавили в аэропорту.
Полёты планируют выполнять два раза в неделю — по вторникам и пятницам.
Напомним, режим ограничения полетов ввели 24 февраля 2022 года на юге и в центральной части России.
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