Военный суд отказал следствию в переводе генерала Попова из СИЗО

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Суд отказал следствию в переводе генерала Ивана Попова из СИЗО под домашний арест.Решение принял судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко, следует из карточки дела.По сообщениям СМИ из суда, генерал во время заседания находился в так называемом «аквариуме» за стеклом. На заседании в пятницу обвиняемый сидел за столом рядом с адвокатом, отмечают РИА Новости.Напомним, экс-командующий 58-й армией Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката.