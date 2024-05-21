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Военный суд отказал следствию в переводе генерала Попова из СИЗО
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Суд отказал следствию в переводе генерала Ивана Попова из СИЗО под домашний арест.
Решение принял судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко, следует из карточки дела.
По сообщениям СМИ из суда, генерал во время заседания находился в так называемом «аквариуме» за стеклом. На заседании в пятницу обвиняемый сидел за столом рядом с адвокатом, отмечают РИА Новости.
Напомним, экс-командующий 58-й армией Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката.
Решение принял судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко, следует из карточки дела.
По сообщениям СМИ из суда, генерал во время заседания находился в так называемом «аквариуме» за стеклом. На заседании в пятницу обвиняемый сидел за столом рядом с адвокатом, отмечают РИА Новости.
Напомним, экс-командующий 58-й армией Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката.
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