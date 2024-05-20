Замначальника ГУФСИН по Московской области отправили в СИЗО до 20 июля

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Заместителя начальника ГУФСИН по Московской области Владимира Талаева суд отправил в СИЗО.«Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Талаева Владимира Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере по предварительному сговору)», - сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.По версии следствия, Талаев по договоренности с другими фигурантами получил деньги от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД». Сумма взятки не сообщается.«Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал заместителю начальника УФСИН России по Московской области меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть по 20 июля 2024 года», - добавили в суде.Позже в телеграм-канале столичных судов появилось важное изменение - статья, по которой проходит Талаев, исправлена на п. "в" ч.5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере).