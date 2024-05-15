Задержан замглавы ГУФСИН Подмосковья

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Замглавы ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев задержан.Тверской районный суд Москвы рассматривает ходатайство о мере пресечения.«В Тверской районный суд города Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подполковника УФСИН по Московской области Владимира Талаева», - сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.По информации ТАСС, Талаев задержан оп подозрению в получении крупной взятки.