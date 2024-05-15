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Задержан замглавы ГУФСИН Подмосковья
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы
Замглавы ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев задержан.
Тверской районный суд Москвы рассматривает ходатайство о мере пресечения.
«В Тверской районный суд города Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подполковника УФСИН по Московской области Владимира Талаева», - сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
По информации ТАСС, Талаев задержан оп подозрению в получении крупной взятки.
Тверской районный суд Москвы рассматривает ходатайство о мере пресечения.
«В Тверской районный суд города Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подполковника УФСИН по Московской области Владимира Талаева», - сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
По информации ТАСС, Талаев задержан оп подозрению в получении крупной взятки.
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