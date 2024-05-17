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Глава Воронежа объявил об отставке
Фото: официальный сайт администрации Воронежа/voronezh-city.ru
Глава Воронежа Вадим Кстенин заявил, что уходит в отставку.
«Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа. Это был долгий и непростой, но очень интересный путь», - написал мэр в телеграм-канале.
По его словам, он переходит на новую работу. «С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу. Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут», - написал Кстенин без подробностей о новом месте работы.
По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, Кстенин получил предложение о работе "в одной из федеральных компаний".
Свой пост мэр города занимал шесть лет.
«Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа. Это был долгий и непростой, но очень интересный путь», - написал мэр в телеграм-канале.
По его словам, он переходит на новую работу. «С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу. Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут», - написал Кстенин без подробностей о новом месте работы.
По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, Кстенин получил предложение о работе "в одной из федеральных компаний".
Свой пост мэр города занимал шесть лет.
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