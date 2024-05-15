Задержан замначальника Генштаба генерал Шамарин, пишут СМИ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Заместитель начальника Генерального штаба, начальник Главного управления связи вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан.Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации издания, по уголовному делу о предполагаемых махинациях у Шамарина прошел обыск. Также сообщается, что его доставили на допрос.Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. РБК со ссылкой на суд пишет, что Шамарин арестован по делу о взятке.Мера пресечения была избрана 22 мая, пишет издание. На сайте суда информации о судебном производстве на эту дату нет, при попытке открыть список дел за 22 мая появляется сообщение о том, что информация временно недоступна. При этом другие даты открываются.