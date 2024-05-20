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В Греции госслужащие провели всеобщую забастовку, требуя повышения зарплат
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Греции во вторник, 21 мая, прошла всеобщая забастовка, которую организовал профсоюз госслужащих ADEDY.
Кроме 24-часовой общенациональной забастовки состоялась акция протеста у Министерства финансов.
«Работники государственного сектора еще раз выразили свой протест и гнев по поводу налогово-бюджетной политики правительства, которая обрекла их на нищету и лишения», - говорится в релизе на сайте профсоюза по итогам забастовки.
Сотрудники госсектора потребовали увеличения зарплат на 10%, заключение коллективных договоров, увеличить пособия за вредный и опасный труд, отменить налог по безработице в размере 2%, увеличить необлагаемую налогом сумму дохода до 12 000 евро в год, «отмену замораживания заработной платы в 2016–2017 годах» и др.
«Все критически важные государственные учреждения (здравоохранение, образование, социальные услуги, страхование и т.д.) должны быть немедленно укомплектованы постоянными сотрудниками, а вся необходимая инфраструктура должна быть модернизирована», - говорится в заявлении профсоюза.
По итогам забастовки состоялась встреча сотрудников с представителями власти. Сообщается, что сторонам пока не удалось прийти к единому мнению по всем вопросам.
В профсоюзе заявили, что в середине июня они намерены принять решение о дальнейших акциях.
Кроме 24-часовой общенациональной забастовки состоялась акция протеста у Министерства финансов.
«Работники государственного сектора еще раз выразили свой протест и гнев по поводу налогово-бюджетной политики правительства, которая обрекла их на нищету и лишения», - говорится в релизе на сайте профсоюза по итогам забастовки.
Сотрудники госсектора потребовали увеличения зарплат на 10%, заключение коллективных договоров, увеличить пособия за вредный и опасный труд, отменить налог по безработице в размере 2%, увеличить необлагаемую налогом сумму дохода до 12 000 евро в год, «отмену замораживания заработной платы в 2016–2017 годах» и др.
«Все критически важные государственные учреждения (здравоохранение, образование, социальные услуги, страхование и т.д.) должны быть немедленно укомплектованы постоянными сотрудниками, а вся необходимая инфраструктура должна быть модернизирована», - говорится в заявлении профсоюза.
По итогам забастовки состоялась встреча сотрудников с представителями власти. Сообщается, что сторонам пока не удалось прийти к единому мнению по всем вопросам.
В профсоюзе заявили, что в середине июня они намерены принять решение о дальнейших акциях.
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