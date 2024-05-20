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Грузию могут не принять в ЕС из-за закона об иноагентах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Грузия может потерять статус кандидата на вступление в Европейский союз, если не откажется от закона об иностранных агентах, пишет издание Foreign Policy.
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что закон об иноагентах противоречит пути ЕС, а потому организация призывает Грузию отказаться от него.
«Принятие этого закона негативно влияет на прогресс Грузии на пути ЕС. Выбор дальнейшего пути находится в руках Грузии. Мы призываем власти Грузии отозвать закон, поддержать свою приверженность пути ЕС и продвигать необходимые реформы, подробно описанные в девяти шагах», — отмечает Боррель.
Foreign Policy приводит слова своего анонимного источника — высокопоставленного европейского чиновника. Собеседник издания утверждает, что Еврокомиссия не подтвердит статус кандидата в ежегодном отчете о расширении сообщества, который должен быть представлен в октябре, если власти Грузии не отзовут спорный законопроект.
Напомним, что закон об иностранных агентах приняла правящая партия Грузии «Грузинская мечта». Это спровоцировало массовые протесты, которые продолжаются в стране до сих пор. Согласно законопроекту, все организации, получающие от иностранных государств более 20% от общего финансирования должны зарегистрироваться в грузинском Минюсте как иноагенты.
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что закон об иноагентах противоречит пути ЕС, а потому организация призывает Грузию отказаться от него.
«Принятие этого закона негативно влияет на прогресс Грузии на пути ЕС. Выбор дальнейшего пути находится в руках Грузии. Мы призываем власти Грузии отозвать закон, поддержать свою приверженность пути ЕС и продвигать необходимые реформы, подробно описанные в девяти шагах», — отмечает Боррель.
Foreign Policy приводит слова своего анонимного источника — высокопоставленного европейского чиновника. Собеседник издания утверждает, что Еврокомиссия не подтвердит статус кандидата в ежегодном отчете о расширении сообщества, который должен быть представлен в октябре, если власти Грузии не отзовут спорный законопроект.
Напомним, что закон об иностранных агентах приняла правящая партия Грузии «Грузинская мечта». Это спровоцировало массовые протесты, которые продолжаются в стране до сих пор. Согласно законопроекту, все организации, получающие от иностранных государств более 20% от общего финансирования должны зарегистрироваться в грузинском Минюсте как иноагенты.
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