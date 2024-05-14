Норвегия, Испания и Ирландия признали независимость Палестины

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Норвегия признала независимость Палестины вслед за Ирландией 22 мая. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что без признания независимости Палестины «мира на Ближнем Востоке быть не может».Израиль уже отреагировал на признание независимости Палестины двумя странами, и дал указание «немедленно отозвать» своих послов в Ирландии и Норвегии. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в сосцетях заявил, что страны таким образом подрывают суверенитет государства: «Я посылаю ясный и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет хранить молчание перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность».Также Кац отметил, что отзыв послов будет осуществлен и из Испании, если решение о признании независимости Палестины вступит в силу:«Израиль не будет молчать — будут дальнейшие серьезные последствия. Если Испания осуществит свое намерение признать палестинское государство, аналогичный шаг будет предпринят против нее. Ирландско-норвежская глупость нас не останавливает; мы полны решимости достичь наших целей: восстановить безопасность наших граждан, ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой. Нет более справедливых причин, чем эти».Напомним, что премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания намерена признать суверенитет Палестины. Решение официально вступит в силу 28 мая. На сегодняшний день об этом решении заявили три европейские страны, Швеция же признала независимость Палестины еще в 2014 году. Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Чехия признали палестинский суверенитет до вступления в Евросоюз, в 1988 году.