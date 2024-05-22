В Париже прошла однодневная забастовка работников железной дороги

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

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Французские железнодорожники устроили однодневную забастовку, цель которой — добиться выплаты бонусов к Олимпийским играм в июле и августе этого года. На работу не вышли большинство машинистов экспресс-метро и пригородных линий. Это привело к серьезным пробкам в Париже и пригороде столицы, пишет Daily News.Профсоюзы, которые отстаивают интересы работников государственного сектора, заявляют, что забастовка может произойти снова. Это произойдет, если требования о дополнительной оплате во время Олимпийских игр во Франции не будут выполнены.Сообщается, что требования о выплате олимпийских бонусов выдвинули не только железнодорожные машинисты, но и полицейские, авиадиспетчеры, сборщики мусора и пожарные.Напомним, что Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В Олимпиаде примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.