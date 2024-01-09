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В Миассе утонул снежный храм, в митрополии увидели в этом знак
Фото: пресс-служба челябинской епархии/телеграм-канал «Православие на Южном Урале»
В Миассе снежный храм, возведенный на озере Тургояк, ушел под лед.
Как сообщили в местной епархии, сегодня в Миассе ожидали приезда митрополита Челябинского и Миасского Алексия для освящения воды в купели снежного храма. Однако ночью сооружение ушло под лед.
«Вероятно, снежный храм утонул из-за технических нарушений. Дело в том, что в прошлые годы строители сначала вырезали прорубь и над ней возводили часовню. В этом же году решили сначала построить величественное снежное сооружение, а после – вырубить иордань», — рассказали в телеграм-канале епархии.
Там добавили, что никто из строителей и работников базы «Форелька», по инициативе владельцев которой и возводилось часовня, не пострадал.
Снежный храм здесь возвели уже в четвертый раз. В этом году за основу дизайна был взят утраченный Петропавловский храм, первая церковь Миасса, которая была разрушена в 1937 году.
В митрополии посчитали, что инцидент на озере — «повод задуматься».
«Этот случай – повод для миасцев задуматься над своей духовной жизнью. Ведь строители возвели снежную часовню в виде Петропавловского храма, некогда украшавшего Миасс. Возвели из снега и льда на несколько дней… Не пришла ли пора восстановить храм апостолов Петра и Павла на его историческом месте? Из камня и навсегда», — прокомментировал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.
Как сообщили в местной епархии, сегодня в Миассе ожидали приезда митрополита Челябинского и Миасского Алексия для освящения воды в купели снежного храма. Однако ночью сооружение ушло под лед.
«Вероятно, снежный храм утонул из-за технических нарушений. Дело в том, что в прошлые годы строители сначала вырезали прорубь и над ней возводили часовню. В этом же году решили сначала построить величественное снежное сооружение, а после – вырубить иордань», — рассказали в телеграм-канале епархии.
Там добавили, что никто из строителей и работников базы «Форелька», по инициативе владельцев которой и возводилось часовня, не пострадал.
Снежный храм здесь возвели уже в четвертый раз. В этом году за основу дизайна был взят утраченный Петропавловский храм, первая церковь Миасса, которая была разрушена в 1937 году.
В митрополии посчитали, что инцидент на озере — «повод задуматься».
«Этот случай – повод для миасцев задуматься над своей духовной жизнью. Ведь строители возвели снежную часовню в виде Петропавловского храма, некогда украшавшего Миасс. Возвели из снега и льда на несколько дней… Не пришла ли пора восстановить храм апостолов Петра и Павла на его историческом месте? Из камня и навсегда», — прокомментировал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.
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