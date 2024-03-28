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Подозреваемый в стрельбе в финской школе ученик был жертвой издевательств, пишут СМИ

18.27 Среда, 3 апреля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Шестиклассник, во вторник устроивший стрельбу в школе в финском городе Вантаа, был жертвой издевательств.

Об этом написали местные СМИ, позже полиция подтвердила, что мотив стрелявшего «напрямую связан с издевательствами в школе». Это подтвердилось в ходе допросов и предварительного следствия, отмечает Aamulehti.

В среду утром полиция сообщила, что 12-летний мальчик, подозреваемый в стрельбе, сознался в содеянном. Он использовал огнестрельное оружие («пистолет револьверного типа», отмечает издание). При этом, как сообщается, на оружие имелось разрешение, владельцем является «ближайший родственник мальчика».

СМИ со ссылкой на полицию также пишут, что подозреваемый ребенок после стрельбы покинул школу и по пути якобы угрожал оружием ученикам, которые шли на занятия в другое учебное заведение. Ранее сообщалось, что мальчика задержали в течение часа.

В результате стрельбы погиб шестиклассник, серьезно ранены две шестиклассницы. Жители несут к школе цветы и свечи.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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