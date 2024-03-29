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В Финляндии при стрельбе в школе погиб шестиклассник
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
При стрельбе в школе в финском городе Вантаа погиб 12-летний шестиклассник.
Еще два ребенка получили серьезные ранения, пишет Aamulehti со ссылкой на заявление полиции.
Подозреваемый — также ученик шестого класса. Школьника задержали менее чем через час после стрельбы в одном из районов. Его мотивы пока неизвестны. Также пока не сообщается, из какого оружия он стрелял и как ребенку удалось пронести его в школу.
По данным полиции, ничто не указывает на то, что могут быть другие подозреваемые. Полиция расследует убийство и два покушения на убийство. Там уточнили, что подозреваемый в 12-летнем возрасте не несет уголовной ответственности.
Шестиклассник открыл стрельбу сегодня утром.
Еще два ребенка получили серьезные ранения, пишет Aamulehti со ссылкой на заявление полиции.
Подозреваемый — также ученик шестого класса. Школьника задержали менее чем через час после стрельбы в одном из районов. Его мотивы пока неизвестны. Также пока не сообщается, из какого оружия он стрелял и как ребенку удалось пронести его в школу.
По данным полиции, ничто не указывает на то, что могут быть другие подозреваемые. Полиция расследует убийство и два покушения на убийство. Там уточнили, что подозреваемый в 12-летнем возрасте не несет уголовной ответственности.
Шестиклассник открыл стрельбу сегодня утром.
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