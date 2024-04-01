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Банки Кыргызстана прекратили обслуживание карт «Мир»
Фото: Вечерние ведомости
Банки Кыргызстана с 3 апреля прекратили обслуживание карт «Мир». Об этом сообщается на сайте Национального банка республики.
«Согласно информации ЗАО "Межбанковский Процессинговый Центр" 3 апреля 2024 года в 12:00 ч. (по бишкекскому времени) приостановлены платежи в рамках межсистемной интеграции между ПС "Мир" и НПС "Элкарт" (национальная платежная система Кыргызстана — прим. ред.)», — говорится в сообщении.
В Национальном банке уточнили, что на данный момент отключены:
- обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах);
- переводы с карты на карты;
- электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.
При этом сохраняется возможность денежных переводов из КР в РФ и наоборот с использованием мобильных приложений коммерческих банков (при наличии прямых договорных отношений между кыргызскими и российскими коммерческими банками), а также по системам денежных переводов без открытия счета, добавили в Национальном банке Кыргызстана.
Решение о прекращении обслуживания карт «Мир» принято из-за угрозы вторичных санкций, заявили журналистам в межбанковском процессинговом центре республики.
«Согласно информации ЗАО "Межбанковский Процессинговый Центр" 3 апреля 2024 года в 12:00 ч. (по бишкекскому времени) приостановлены платежи в рамках межсистемной интеграции между ПС "Мир" и НПС "Элкарт" (национальная платежная система Кыргызстана — прим. ред.)», — говорится в сообщении.
В Национальном банке уточнили, что на данный момент отключены:
- обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах);
- переводы с карты на карты;
- электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.
При этом сохраняется возможность денежных переводов из КР в РФ и наоборот с использованием мобильных приложений коммерческих банков (при наличии прямых договорных отношений между кыргызскими и российскими коммерческими банками), а также по системам денежных переводов без открытия счета, добавили в Национальном банке Кыргызстана.
Решение о прекращении обслуживания карт «Мир» принято из-за угрозы вторичных санкций, заявили журналистам в межбанковском процессинговом центре республики.
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