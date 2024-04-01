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На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На Тайване утром 3 апреля произошло мощное землетрясение. Сообщается о погибших и сотнях пострадавших.
По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в 7:58 утра по местному времени в восточной части Тайваня на глубине 34,8 км.
Затем последовали новые мощные толчки, в том числе магнитудой 6,5. По прогнозу сейсмологов, в ближайшие дни ожидаются многочисленные афтершоки силой до 7 баллов, сообщает CNN.
К этому часу известно о девяти погибших, ранения различной степени тяжести получили 882 человека, передают экстренные службы Тайваня. Больницы работают в штатном режиме, несмотря на то, что некоторые медучреждения повреждены, сообщается об обрушенных потолках и трещинах в стенах. Также в больницах наблюдаются перебои с электричеством.
Более 130 человек оказались в ловушках в туннелях, среди них есть иностранные граждане.
Более ста зданий получили различные повреждения. Также сообщается, что из-за землетрясения были незначительно повреждены истребители в ангарах базы ВВС.
Более 91 000 домохозяйств остались без электричества.
После землетрясения Тайвань, Япония и Филиппины выпустили предупреждения о цунами, в связи с чем авиакомпании и аэропорты приостановили перелеты. Однако позже предупреждения о цунами были отменены, сообщает CNN.
Сейсмологи отмечают, что это сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване.
По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в 7:58 утра по местному времени в восточной части Тайваня на глубине 34,8 км.
Затем последовали новые мощные толчки, в том числе магнитудой 6,5. По прогнозу сейсмологов, в ближайшие дни ожидаются многочисленные афтершоки силой до 7 баллов, сообщает CNN.
К этому часу известно о девяти погибших, ранения различной степени тяжести получили 882 человека, передают экстренные службы Тайваня. Больницы работают в штатном режиме, несмотря на то, что некоторые медучреждения повреждены, сообщается об обрушенных потолках и трещинах в стенах. Также в больницах наблюдаются перебои с электричеством.
Более 130 человек оказались в ловушках в туннелях, среди них есть иностранные граждане.
Более ста зданий получили различные повреждения. Также сообщается, что из-за землетрясения были незначительно повреждены истребители в ангарах базы ВВС.
Более 91 000 домохозяйств остались без электричества.
После землетрясения Тайвань, Япония и Филиппины выпустили предупреждения о цунами, в связи с чем авиакомпании и аэропорты приостановили перелеты. Однако позже предупреждения о цунами были отменены, сообщает CNN.
Сейсмологи отмечают, что это сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване.
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