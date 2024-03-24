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Путин: 14,5 тысяч человек погибли в ДТП в России в прошлом году

16.35 Вторник, 2 апреля 2024
Фото: Вечерние ведомости
В прошлом году в России в ДТП погибли 14,5 тысяч человек. Такие данные привел Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД, которое проходит в эти минуты.

«У нас наблюдается рост ДТП на 4,5%. И число погибших увеличилось. В прошлом году погибли на дорогах 14,5 тысячи человек, ранены 166,5 тысячи», — сказал Путин.

Он призвал повышать безопасность дорог и добавил, что ждет от ГИБДД «внедрения передовых технологий безопасности на дорогах и способов организации движения».

Также среди обсуждаемых тем заседания – обеспечение общественного порядка, работа участковых, борьба с экстремизмом и оргпреступностью и пресечение незаконной миграции, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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