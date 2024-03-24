Путин: 14,5 тысяч человек погибли в ДТП в России в прошлом году

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В прошлом году в России в ДТП погибли 14,5 тысяч человек. Такие данные привел Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД, которое проходит в эти минуты.«У нас наблюдается рост ДТП на 4,5%. И число погибших увеличилось. В прошлом году погибли на дорогах 14,5 тысячи человек, ранены 166,5 тысячи», — сказал Путин.Он призвал повышать безопасность дорог и добавил, что ждет от ГИБДД «внедрения передовых технологий безопасности на дорогах и способов организации движения».Также среди обсуждаемых тем заседания – обеспечение общественного порядка, работа участковых, борьба с экстремизмом и оргпреступностью и пресечение незаконной миграции, сообщили в пресс-службе Кремля.