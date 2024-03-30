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В Финляндии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

13.00 Вторник, 2 апреля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В финском городе Вантаа произошла стрельба в одной из школ.

По последним данным, ранены трое детей, пишет Aamulehti. Издание со ссылкой на полицию сообщает, что стрельбу открыл несовершеннолетний, он задержан. Его мотивы пока неизвестны.

Полиция просит людей не подходить к месту ЧП, а также «не открывать двери неизвестным лицам». По словам очевидца, около десяти часов утра с места происшествия выехали две машины скорой помощи.

На месте много полиции, школьный двор перекрыт, пишет издание.

Число пострадавших и их состояние уточняется. В школе учатся около 800 учеников.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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