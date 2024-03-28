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Диспетчер переезда, где столкнулись автобус и поезд, был пьян
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Появились новые подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне в Ярославской области.
Диспетчер переезда, где столкнулись рейсовый автобус и пассажирский поезд, был пьян, сообщают региональные власти.
«Установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским. Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — написал в телеграм-канале губернатор Михаил Евраев.
По данным телеграм-канала Baza, диспетчер поднял уже опущенный шлагбаум якобы по просьбе водителя автобуса, на путях автобус заглох.
По предварительным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение «из-за технической неисправности».
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал «человеческий фактор».
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. СМИ со ссылкой на РЖД пишут, что родственникам погибших выплатят по три миллиона рублей. Ранее в МЧС сообщили о семи погибших, это пассажиры и водитель автобуса.
Авария произошла 1 апреля днем на железнодорожном переезде в районе села Берендеево. В Переславле-Залесском 3 апреля объявлен днем траура.
Диспетчер переезда, где столкнулись рейсовый автобус и пассажирский поезд, был пьян, сообщают региональные власти.
«Установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским. Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — написал в телеграм-канале губернатор Михаил Евраев.
По данным телеграм-канала Baza, диспетчер поднял уже опущенный шлагбаум якобы по просьбе водителя автобуса, на путях автобус заглох.
По предварительным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение «из-за технической неисправности».
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал «человеческий фактор».
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. СМИ со ссылкой на РЖД пишут, что родственникам погибших выплатят по три миллиона рублей. Ранее в МЧС сообщили о семи погибших, это пассажиры и водитель автобуса.
Авария произошла 1 апреля днем на железнодорожном переезде в районе села Берендеево. В Переславле-Залесском 3 апреля объявлен днем траура.
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