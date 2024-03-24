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Власти: при столкновении автобуса и поезда в Ярославской области погибли семь человек
Фото: МЧС России по Ярославской области
Губернатор Ярославской области прокомментировал ДТП на железнодорожном переезде.
«Серьёзное ЧП под Переславлем по предварительным данным унесло жизни 7 человек. В селе Берендеево произошло столкновение рейсового автобуса и скорого поезда. На месте работают сотрудники полиции, медики, специалисты экстренных служб. Подробности уточняются», — написал в телеграм-канале губернатор Ярославской области Евраев.
Он принес соболезнования родным и близким погибших.
В полиции на данный момент говорят о семи жертвах. По данным канала SHOT, число погибших увеличилось до восьми, среди них водитель автобуса.
«Серьёзное ЧП под Переславлем по предварительным данным унесло жизни 7 человек. В селе Берендеево произошло столкновение рейсового автобуса и скорого поезда. На месте работают сотрудники полиции, медики, специалисты экстренных служб. Подробности уточняются», — написал в телеграм-канале губернатор Ярославской области Евраев.
Он принес соболезнования родным и близким погибших.
В полиции на данный момент говорят о семи жертвах. По данным канала SHOT, число погибших увеличилось до восьми, среди них водитель автобуса.
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